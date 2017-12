Incêndio na Pukas a maior fábrica de pranchas da Europa; assista

Depois de mais de 5 horas tentando apagar as chamas para evitar a sua propagação, os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio.



(foto antes do incêndio)

O incêndio teve inicio por volta das 13 horas dessa segunda-feira e só terminou as 18:30 (horário de Brasília) depois do trabalho árduo dos bombeiros, 1 funcionário e 3 bombeiros teve que ser levado ao hospital por inalar a fumaça tóxica emitida pela matéria prima das pranchas de surf.

A Pukas é conhecida por ser uma das maiores fábricas do mundo, as causas do incêndio ainda não foram divulgadas.