Julian Wilson conquista seu primeiro título nos tubos de Teahupoo

A etapa de Teahupoo, do Circuito Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), durou apenas três dias, acontecendo durante um final de semana. Mas, apesar das condições não estarem clássicas, quem assistiu viu show de surfe.

A final, que aconteceu entre o australiano Julian Wilson e o brasileiro Gabriel Medina, foi emocionante. Julian levou o título após sair da “Kombi” que Medina havia lhe deixado.

Não me lembro de ver uma temporada assim. Foram 7 etapas e todas elas com campeões diferentes. Com certeza, esse ano o circuito está imprevisível e cada etapa é uma surpresa.