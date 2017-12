Tem inicio neste sábado o festival que promete mudar o conceito das competições de surfe no litoral de São Paulo.

As estruturas já começaram a tomar forma e, além de palanque para o julgamento do evento, o festival também irá contar com shows e diversas atrações para o público presente, como o Concurso Garota LongBeach, sorteio de Brindes na Praia e muito mais…

Quem quiser prestigiar, o evento acontece na Praia Grande, na altura do quiosque 125.