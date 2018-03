Em cada trip utilizamos diversos equipamentos diferentes, cada um com sua função distinta do outro, juntos são capazes de registrar cada momento da forma correta, hoje irei mostrar nossos principais equipamentos para Registrar uma Trip de Surf com Sucesso.

Câmeras:

Canon t5i

Nikon P900

Gopro Hero5

Drone:

Phantom 4

Dome: MeuDome