O campeão é nosso! Foi incrível ver de perto o título de Mineirinho em Saquarema

Estar em Saquarema foi mais que ver o surf, foi viver, foi sentir, foi respirar o surf. A cidade se vestiu de surf para acolher pessoas do mundo todo, que mesmo tendo suas diferenças estavam ali para um único proposito: O SURF, esse esporte que nos une e nos conecta com o mundo.

A festa ficou completa quando o nosso Adriano de Souza subiu ao pódio. Nosso Mineirinho nascido em terras paulistas (Guarujá – SP) chegou chegando com notas de 7,50 e 7,83, só que o australiano Adrian Buchan não estava ali para brincadeira e tirou um 9,20 dos juízes. Mas Adriano como um perfeito brasileiro não se assustou e com potentes batidas e rasgadas de backside, levou a galera ao delírio arrancando 9.80 dos juízes, e com números 17,63 a 17,23 nosso Mineirinho derrotou o australiano e Saquarema foi ao delírio.

A festa foi gigante e Saquarema ficou pequena, e com um depoimento emocionante Adriano de Souza fechou sua passagem pela etapa Oi Rio Pro.

“Gostaria de primeiramente agradecer a Deus por este momento maravilhoso. Desde dezembro de 2015 eu não sentia o gosto do pódio, mas batalhei muito. Todos sabem a jornada de um atleta para alcançar seus objetivos, mas sempre acreditei e tive muita determinação, mesmo nos momentos difíceis. Isso mostra um pouco do retrato do Brasil. Mesmo com toda a dificuldade que o nosso país vive, a gente sai para trabalhar com o sorriso no rosto” – Adriano de Souza.

Parabéns Adriano de Souza sua vitória nesta etapa foi incrível, estamos com você ate o final.

Parabéns Saquarema, continue linda que ano que vem tem mais!