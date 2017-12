Parque de ondas artificiais pode fazer Pacaembu virar palco de surfistas

Foto Ilustrativa: Liquify team

Já imaginou poder pegar onda sem descer a serra?

Os projetos apresentados por duas das empresas que se interessaram no programa de concessão do Pacaembu, promovido pela Prefeitura de São Paulo, é de implantar um parque de ondas ou um simulador de quedas livres dentro do estádio.

Agora nós surfistas de plantão temos de torcer para que o parque seja realmente implantado.

As piscinas de ondas para surfe ficaram mundialmente conhecidas após o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater criar a “Kelly Slater Wave Co”, onda artificial que simula uma onda perfeita. Desde então, grandes empresas tomaram conta de que as piscinas de ondas são um grande chamariz para o público.

Kelly Slater Wave Co