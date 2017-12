Praia lotada e show de surfe no Long Beach Surf Fest; assista

Sol, praia, música e muito surfe! Assim se resumiu o Long Beach Surf Fest.

O destaque do evento foi o atleta Luiz André, do Rio Grande do Norte, que além de levar a premiação pela sua bateria, levou a Expression Session e o premio de melhor surfista da etapa.

Além dessa etapa, Diego Bispo, organizador do evento, já revela que a próxima será em janeiro de 2018. “O evento foi um sucesso, esperamos fazer uma outra em breve”, disse Diego.

O Surf Dicas esteve lá e pôde registrar na íntegra tudo o que rolou nesse mega evento; assista: