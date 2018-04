Uma prancha de Surf que vira Skate?

Nós do Surf Dicas nos unimos com o Canal LB SKATE para fazer um experimento incrível, a HOVSURF é uma prancha Híbrida que pode ser usada tanto dentro do mar, quanto nos asfaltos e pistas de skate, na primeira fase de testes utilizamos ela nas águas e o resultado foi surpreendente, agora já na segunda fase do experimento, utilizamos em uma pista de skate, e o resultado final ficou irado;