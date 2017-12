Etapa da África do Sul do Mundial de Surfe pode começar nesta madrugada

CRÉDITO DA FOTO: World Surf League/2015 J-bay Open

É na famosa “terra da onda infinita” que a 6ª etapa do Circuito Mundial de Surfe acontece. Inicia nesta madrugada (12/07/2017) às 2:00h – horário de Brasília, a disputa mais acirrada deste mundial até o momento. Com 5 etapas anteriores e 5 campeões diferentes, J-Bay promete nos enlouquecer!

Esperamos que nossos campeões estejam preparados porque a batalha acontecerá em Supertubes, principal pico de J-Bay, lar de golfinhos, baleias e tubarões, mas também dona da mais longa direita do circuito.

Foi bem nesta praia, que na final de 2015, Mick Fanning – tri campeão mundial, foi atacado por um tubarão. Depois do acontecimento, Mick se afastou das competições e no ano seguinte (2016) voltou com força total para essa etapa e foi campeão “Eu definitivamente me sinto seguro no outside, e a WSL introduziu uma série de medidas de segurança para evitar situações como a de 2015”, garantiu Fanning.

Mas para conseguir levantar esse caneco mais uma vez, Mick Fanning terá que superar todos os outros atletas. Considerado o melhor brasileiro no circuito e ocupando a 3ª posição no ranking, Mineirinho é uma das aposta para essa final. “Eu dividi este período entre Fiji e Jeffreys Bay em duas fases. Eu fui para as Maldivas, onde eu aprimorei as minhas técnicas de surfe e me dediquei bastante ao treinamento no mar, e fiz a parte de preparação física em J-Bay. Quero estar 100% para a prova”, declarou Adriano de Souza.

Medina, que hoje ocupa o 11º lugar no ranking, precisa continuar reagindo, depois de 3 eliminações prematuras, e um 3º lugar em Gold Coast, nosso campeão ainda não conseguiu colocar a “prancha no pé”.

Outro que vem rasgando é Filipe Toledo, depois de cumprir suspensão por mau comportamento em Saquarema, ficando fora da Etapa de Fiji. Filipinho vem com um surfe afiado para enfrentar J-Bay.

Você pode acompanhar as baterias do Mundial ao vivo pelo site da WSL no endereço: http://www.worldsurfleague.com