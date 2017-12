Próxima etapa do Circuito Mundial começa nesta terça no ‘Maracanã’ do surfe

Abre no próximo dia 9, terça feira, a janela para a única etapa do Circuito Mundial (World Surf League) no Brasil. A competição acontecerá na Cidade de Saquarema no Rio de Janeiro.

Com ondulações de Leste, ondas longas e tubos gigantes, Saquarema recebe campeonatos de surfe desde a década de 70, ganhando o apelido de Maracanã do Surfe.

Dica: se for iniciante melhor ir somente para prestigiar o evento.

Medina estreia na etapa abrindo o campeonato na primeira bateria. Será que chegou a hora de Gabriel Medina “sair da toca” e mostrar para que veio? O surfista de Maresias nunca venceu uma etapa de elite em seu País.

Na primeira fase, Gabriel terá pela frente o português Frederico Morais, além de Ethan Ewing, da Austrália.

FAÇAM SUAS APOSTAS!!!

Aloha e Boas Ondas!