Recuperado, Italo Ferreira, potiguar de Baía Formosa, está de volta às ondas

CRÉDITO DA FOTO: Kelly Cestari/WSL

“Hoje foi meu primeiro surf em 2 meses e meio fora da água, por estar me recuperando de uma lesão grave! É muito bom voltar a fazer o que eu amo. Que sensação, gostaria de agradecer a @geofmelo , @mocoto , @theboxsm e toda minha família. E claro toda equipe envolvida durante esses meses @hmnichioka #marazul e #DrMasagão“.

Foi com este post em seu perfil pessoal que Italo Ferreira comemorou sua volta aos treinos nesta última quarta feira. Após ter sofrido uma lesão no ligamento frontal do tornozelo direito ao tentar completar um aéreo durante os treinos da etapa Gold Coast, na Austrália, o brasileiro teve que sair carregado do mar.

O ferimento deixou o atleta fora das etapas de Margaret River, Bells Bech e Saquarema. Hoje, Italo se encontra na 25ª posição do ranking e já está escalado para a Etapa de Fiji, que inicia no dia 4 de junho.