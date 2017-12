Após vivenciar o surfe minha vida inteira, ao longo do tempo fui percebendo que ser surfista é muito mais que pegar uma onda. Ser surfista é dividir ondas, é dividir momentos, experiências, aprendizados.

Com isso, resolvi ajudar as pessoas, não só com as dicas e aulas de surfe, mas também apresentando o esporte para crianças carentes.

E o que recebemos em troca? Um belo sorriso que não tem preço.

