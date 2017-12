Show de surfe e polêmica no Havaí, com direito a comentário de Neymar

Este domingo, 17, foi um dia cheio em Pipeline: muito surfe e muita intriga também. O surfista John John Florence saiu da água em meio a vaias, Gabriel Medina passou sua bateria no sufoco e a disputa continua de pé entre o havaiano e o brasileiro.

Para resumir o dia, o comentarista Cako fez um texto destacando os principais pontos do dia:

O domingo continuou com a terceira rodada do Billabong Pipeline Masters 2017 e muita coisa aconteceu nas ondas desse pico icônico do surfe.

1. Antes de qualquer coisa, é preciso falar sobre o julgamento da bateria 6, entre John John Florence e Ethan Ewing. Por duas vezes, o aussie, que nada fez esse ano, virou o duelo e os juízes não deram as notas. Primeiro, ele precisava de um 6.24 e tirou um 6.20. Logo depois, um 4.67 resolvia a parada. A nota? 4.60. A turma da World Surf League fez questão de canetar a parada e manter o QueridJohn (John John) vivo na parada. Lamentável.

No fim, uma salva de vaias e muita revolta por grande parte das pessoas que estavam nas areias de Pipe. Até o menino Neymar Jr. deu sua cornetada nas redes da liga. Feio! Muito feio!

2. Isso tudo aconteceu enquanto o Gabriel Medina estava na água, pronto para seu embate contra Josh Kerr. As ondas ficaram bem ruins nesse momento, mas mesmo assim Gabriel conseguiu se virar e vencer a parada. Na entrevista, o brasileiro se limitou a comentar que viu as notas e mais uma vez… Será que a WSL precisa mesmo disso? O fair play foi embora e tudo bem. O importante é a mídia, né?

3. No fim do dia, Kelly Slater começou a colocar em prática suas palavras de sábado, 16. O careca disse que não daria moleza para a turma que ainda sonhava com o título da temporada e assim o fez. Pegou Jordy Smith no último duelo do dia e mandou o sul-africano pra casa. Fim do sonho para Jorjão da Massa (Jordy Smith). O Julian Wilson fez seu dever de casa e conseguiu a maior nota do campeonato, com um tubaço pra Backdoor (9.93 – igual a de Miguel Pupo). Mesmo assim, não foi suficiente, pois com a vitória do João (John John), ele não alcança mais a liderança. Fim do sonho para Julian Bieber (Julian Wilson)! Agora, a brincadeira está entre Gabriel e Double Jay (John John).

4. Paralelamente à disputa do título mundial, outros surfistas seguiam na briga por seus objetivos. Ian Gouveia passou mais uma bateria e segue vivo! Mais duas baterias e ele permanece na elite. Pior para Filipe Toledo, que deu adeus ao campeonato. Ano que vem tem mais e deve ser o ano do Filipinho. Basta colocar a cabeça no lugar e não se abalar com as atitudes dos gagás das canetas.

5. Já Miguel Pupo acabou perdendo sua bateria para Joel Parkinson (em um confronto bem sonolento e de pouquíssimas ondas) e agora precisa torcer contra um ou dois para seguir na elite. Ou então aguardar a aposentadoria de um ou outro. Está na bolha, em 23º lugar. Deve dar, mas é bom abrir o olho em 2018. Ah, Caio Ibelli ganhou do atual campeão do Pipe Masters, Michel Bourez, e é mais um brasileiro que pode chegar junto.

Texto por: Gustavo Migliora (comenta Cako)

A disputa ainda não acabou e hoje o evento deve continuar, para acompanhar a transmissão, basta acessar: http://worldsurfleague.com/

ALOHA!