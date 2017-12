Para comemorar a incrível marca de 30 mil inscritos do Surf Dicas no YouTube, o canal bolou uma websérie que irá retratar o dia a dia de dois casais percorrendo 3 mil km pelo litoral brasileiro, saindo de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo e com destino final em Maceió, capital de Alagoas.

Durante a trip, serão exploradas as mais diversas praias e ondas do litoral. os detalhes dessa aventura iremos ver nos próximos episódios. Confira um aperitivo do que vem por aí!