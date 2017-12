Tubarão interrompe bateria e surfistas saem da água rebocados em J-Bay

Mais um susto em J-Bay faz com que competição seja paralisada.

Durante a bateria que estava o brasileiro Filipe Toledo, um tubarão branco resolveu aparecer a alguns metros da área de competição. Os atletas ficaram assustados e o evento foi pausado, mas tudo não passou de um susto, já que ninguém saiu ferido.

O etapa de J-Bay, no Sul da África, já tem um histórico com tubarões. O último caso foi dois anos atrás, quando um tubarão branco se enroscou no leash (cordinha) de Mick Fanning e por algum milagre a situação também não passou de um susto e o atleta saiu ileso do mar.

Depois do ocorrido com Fanning, a WSL (Liga Mundial de Surf) tomou diversas providências para que não houvesse o mesmo risco e os tubarões não aparecessem durante a etapa. Por isso, além do monitoramento feito por câmeras e drones, a WSL também conta com sonares que podem inibir a presença dos animais.

Será que tudo isso mesmo funciona? Veja abaixo o vídeo do ocorrido dessa manhã;