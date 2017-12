Álbum de figurinhas da NBA chega em janeiro ao Brasil; veja preços

Fãs da NBA já podem juntas as moedas: o álbum da principal liga de basquete do mundo vai chegar ao Brasil em 6 de janeiro.

Todas as 30 franquias da liga estarão presentes. Para completar o álbum de 72 páginas, será preciso adquirir 443 cromos adesivos, 99 figurinhas metalizadas e 17 com efeito de desenho. O livro também vai apresentar curiosidades, estatísticas e informações sobre os jogadores.

O álbum e as figurinhas estarão à venda nas bancas, na NBA Store (no BarraShopping do Rio de Janeiro) e no site da Panini.

As informações são do site da SporTV.