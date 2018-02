Bieber e outras estrelas no Jogo das Celebridades do All-Star Game

A lista dos confirmados para o Jogo das Celebridades do All-Star Game já está completa. A última novidade divulgada pela NBA foi a participação do cantor Justin Bieber, para a partida que acontece nesta sexta-feira, em Los Angeles.

Está não será a primeira vez que Bieber participa do evento, o astro também marcou presença em 2011, quando foi eletio o melhor jogador da partida.

Além do cantor, outros celebridades como o rapper Common, o boxeador Terrence Crawford, os atores Michael B. Jordan e Jamie Foxx e os ex-jogadores da NBA Tracy McGrady, Paul Pierce, Nate Robinson e Jason Williams, estão confirmados.

A edição do ano passado contou com uma homenagem para Oscar Schmidt. O ex-jogador, que nunca atuou na maior liga de basquete do mundo apesar de ter sido escolhido pelo New Jersey Nets (atual Brooklyn Nets) no Draft de 1984, participou do jogo.

Vale lembrar que no domingo (18), às 22h, acontecerá o tradicional Jogos da Estrelas. Neste jogo a novidade fica por conta da mudança na divisão dos jogadores. Ao invés do 'leste x Oeste', os jogadores foram reparados pelas equipes de LeBron James e Stephen Curry.