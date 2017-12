All-Star Game marca quebra de recordes e reunião entre Durant e Westbrook

O Jogo das Estrelas da NBA de 2017, neste domingo, em Nova Orleans, decretou alguns recordes sobre pontos anotados na história da festa. O time do Oeste venceu o do Leste por 192 a 182, maior placar somado de todos as edições da partida, 374. O lado vencedor também superou a maior pontuação apenas no primeiro quarto, com 97.

Mas o grande destaque da noite foi Anthony Davis, pivô da franquia anfitriã, o New Orleans Pelicans. O jogador, que estava em seu quarto All-Star Game seguido, somou 52 pontos, superando o feito de Wilt Chamberlain, que em 1962 anotou 42. Além disso, Davis confirmou 39 arremessos, também um recorde. "Meu técnico (Alvin) Gentry já tinha me dito para eu colocar para cima toda vez que pegasse a bola", respondeu o center ao final do jogo.

O amistoso também marcou uma reconciliação, ainda que seja temporária, de Russell Westbrook e Kevin Durant. Os dois ainda foram focados na "Kiss cam", dedicada aos namorados que ficam nas arquibancadas, mas que dessa vez tentou reunir a dupla que liderou o Oklahoma City Thunder entre 2008 e 2016.

Confira a seguir as dez melhores jogadas da noite em Nova Orleans e também alguns momentos que viralizaram nas redes sociais, selecionados pelo site da NBA.

