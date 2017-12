Aluna especial anota última cesta e torcida de colégio vai à loucura nos EUA

Na última sexta-feira, o time feminino de basquete a Norman High School, de Oklahoma, venceu as rivais da Norman North por 57 a 35. E, apesar do jogo estar completamente decidido, a última cesta foi motivo de muita comemoração pela torcida dos Tigers.

Faltando poucos segundos para o estouro do cronômetro, o técnico da Norman High School escolheu a veterana Lainy Fredrickson, que possui deficiência, para arremessar um lance livre. A euforia do público começou assim que a garota entrou em quadra e atingiu um nível ensurdecedor quando ela acertou o chute. Torcedores e jogadoras correram pela quadra, gritando e se abraçando, e até mesmo um árbitro e algumas atletas do time rival foram vistos aplaudindo a garota.