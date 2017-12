Aluno humilha professor em desafio de basquete e ganha destaque nas redes sociais

Qual aluno não gosta de um professor descolado e que interage com os jovens fora da dureza da sala de aula? Tristan Jass, de 17 anos, estudante e jogador de basquete da Tremper High School, localizada na cidade de Kenosha, em Wisconsin, foi desfiado pelo seu professor preferido para um "um contra um" na quadra da escola. Mas as coisas não deram muito certo para o Sr. Gallo, que deverá voltar a ensinar História e esquecer a ideia de provocar os atletas da instituição.

Apesar do mestre ter ajudado Jass no ano passado, o garoto não teve dó dele. Depois de mostra controle de bola impressionante, o garoto se afastou do garrafão e fez um crossover que deixou o professor estatelado e humilhado no chão. A cena foi gravada por um amigo de Jass, publicada nas redes sociais e ganhou destaque em alguns portais esportivos dos Estados Unidos.

My teacher said he could guard me Everybody tag @famouslos32 pic.twitter.com/jmBKdWq9dq — Tristan Jass (@Tristan_Jass22) 10 de março de 2017

"Ele é o professor mais legal e tranquilo que tenho. Ele queria jogar contra mim, então eu, ele e uns garotos da escola fomos ao ginásio para jogar. Nós jogamos 'um contra um' e eu ganhei de 11 a 0", conta o garoto, que irá se formar no ano que vem.

Mas se engana quem acha que a jogada foi alguma forma de vingança por uma nota baixa ou uma detenção. "Mas não me entenda mal, o sr. Gallo é um ótimo professor e um grande amigo. Ele realmente me ajudou o ano passado com alguns trabalhos de escola e ainda faz isso comigo este ano."