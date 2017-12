Anderson Varejão aceita anel de campeão da NBA oferecido pelo Warriors

O pivô brasileiro Anderson Varejão vai aceitar o anel de campeão oferecido pelo Golden State Warriors pelo título da NBA na temporada passada. Varejão entrou em quadra poucos jogos pela equipe, apenas no início da campanha, e depois foi dispensado. Mesmo assim, foi procurado pela equipe, que ofereceu a honraria.

"Há umas duas semanas, recebi uma ligação do Golden State e me disseram que havia sido feita uma votação entre jogadores e comissão técnica, e decidiram que seria merecido que eu recebesse o anel de campeão, pelo tempo que passei com eles. Esse reconhecimento, esse carinho deles, me deixa orgulhoso e honrado", declarou o jogador.

"Gostaria de agradecer a todos, franquia, jogadores, técnicos, aos fãs, e a todos que me acompanham no dia a dia, pelo carinho e pelos pensamentos positivos. Uma boa temporada a todos dos Warriors e muito obrigado!", afirmou Varejão.

Dispensado em fevereiro, antes mesmo do início dos playoffs, Varejão atuou em 14 jogos, apenas um como titular, com médias de 1,3 ponto e 6,6 minutos. Ele ficou cerca de um ano na equipe campeã da NBA.

Foi a segunda vez seguida que Varejão viveu esta situação. Na temporada 2015/2016, ele foi trocado pelo Cleveland Cavaliers - em negociação que terminaria com sua ida para o Warriors - meses antes de a franquia se tornar campeã da NBA. Na ocasião, porém, o brasileiro não aceitou o anel oferecido pelo Cavaliers