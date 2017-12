Anitta assiste a jogo da NBA em Los Angeles e brinca com o pivô Joel Embiid

A partida entre Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers contou com a presença especial da cantora Anitta. De férias nos Estados Unidos, a brasileira aproveitou para acompanhar de pertos os lances do jogo da NBA.

Ao lado da atriz Ludmila Dayer, a cantora curtiu o momento. Ela também teve uma rápida conversa com o pivô Joel Embiid e resolveu brincar com a altura do jogador na hora de posar para a foto. Anitta mede 1,62m, enquanto Embiid tem 2,13m.

Em seu perfil no Instagram, Anitta ainda publicou um vídeo monstrando sua torcida: Let's go Lakers! Veja: