Apelido de 'homem com seios' fez espanhol se tornar um dos maiores da NBA

Quem acompanha NBA, certamente conhece Marc Gasol. O espanhol, que atua no Memphis Grizzlies, já há alguns anos é um dos principais pivôs da liga. Nessa temporada, porém, ele parece estar vivendo a melhor fase de sua vida, com médias de 20 pontos, além de 6,2 rebotes e 4,2 assistências por jogo. O atleta, porém, poderia não estar atuando na liga e chegou a ser motivo de chacota quando começou a ser observado por alguns olheiros.

"Em 2007, havia um jogador que eles gostavam muito: Marc Gasol. Ele tinha 22 anos, um pivô de 2,15m jogando na Europa. Os olheiros encontraram uma foto sua sem camisa. Ele era rechonchudo e tinha um rosto de bebê. A comissão dos Rockets deu um apelido para Marc Gasol: Man Boobs (homem com seios)", revelou o jornalista Michael Lewis, no livro "The Undoing Project".

O Houston Rockets detinha a 26ª escolha daquele draft, mas Daryl Morey, general manager da franquia, decidiu se deixar levar por esse tipo de comentário e deixou o espanhol passar. "Aquele foi o meu primeiro draft no comando. Eu não era muito corajoso", admitiu o dirigente. "Criei uma nova regra depois daquilo. Acabei com os apelidos", garantiu Morey para o livro.

Gasol acabou sendo escolhido na 48ª posição, pelo Los Angeles Lakers. Antes de se mudar para a NBA, acabou trocado para os Grizzlies como parte de uma negociação que enviou seu irmão mais velho para a Califórnia.