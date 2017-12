Apontado como 64º melhor da NBA, Carmelo detona ESPN: 'É muito sem sentido'

Ainda falta mais de um mês para a próxima temporada da NBA começar. Porém, as polêmicas já começaram. Carmelo Anthony, astro do New York Knicks e tido como um dos melhores jogadores de sua geração, foi apontado apenas como o 64º melhor atleta da atualidade pela ESPN. E ele não gostou nada disso.

"Não pode fazer sentido, é muito sem sentido. 'Uma certa escuridão é necessária para ver as estrelas’. ESPN, não seja tão flagrante em seu desrespeito", postou ele em seu Twitter, mostrando toda sua indignação por estar atrás de nomes como Eric Gordon, Avery Bradley, Malcom Brogdon e Robert Covington, além de Lonzo Ball, que nem estreou na NBA ainda.

Can't Make Sense Out Of Non Sense! "A certain darkness is needed to see the stars."@espn Don't be so Blatant with the disrespect#LineEmUp pic.twitter.com/NIWiwL1RMj — Carmelo Anthony (@carmeloanthony) 12 de setembro de 2017

Os analistas da emissora justificaram que Carmelo "não consegue fazer os Knicks ganharem" e sequer é unanimidade dentro de seu time, já que Kristaps Porzingis vem crescendo de rendimento. Isso, porém, não convenceu nem mesmo alguns funcionários da casa. "Estou cansado de pessoas que se escondem atrás da marca que é a ESPN e fingem entender algo de basquete quando claramente não entendem. Não há ninguém, e eu repito, ninguém que entenda de basquete que olhe para a NBA hoje e diga que há 63 jogadores melhor que Carmelo", disse o prestigiado comentarista Stephen A. Smith.

Quem também se manifestou foi CJ McCollum, do Portland Trail Blazers, eleito o 31º melhor da atualidade, mas que saiu em defesa do colega de profissão: "Precisamos começar a fazer um ranking desses jornalistas bundas-mole. Com descrição de suas forças, fraquezas e habilidade de inventar 'fontes'".

We need to start ranking these weak ass journalist. With descriptions of their strengths, weaknesses and ability to make up "sources" — CJ McCollum (@CJMcCollum) 12 de setembro de 2017

Mesmo que Carmelo já não viva mais seus melhores dias e que não tenha rendido na NBA o que se esperava dele, os números mostram que ele ainda é muito eficiente e teve, na última temporada, 22,4 pontos e 6,6 rebotes por jogo.