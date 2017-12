Após 19 temporadas e 5 títulos, Spurs aposentam camisa de Tim Duncan

Logo depois da vitória por 113 a 100 sobre o New Orleans Pelicans, o San Antonio Spurs aposentou a camisa 21, usada por Tim Duncan em todas as suas 19 temporadas com a franquia do Texas. A cerimônia contou com a presença dos familiares do jogador, além de companheiros que ainda estão nos Spurs, como Manu Ginobili, Tony Parker e o técnico Gregg Popovich, e outros que já se aposentaram, como Bruce Bowen, David Robinson, Sean Elliott e até seu técnico no colegial, Dave Odom.

Sempre marcado pelo seu jeito e introspectivo na frente das câmeras, Duncan foi exaltado como um excelente colega de time. Gregg Popovich virou treinador dos Spurs em 1996, um ano antes da franquia escolher Duncan no draft. Único técnico do pivô em toda sua carreira na NBA, Coach Pop ficou visivelmente emocionado. "Este é o comentário mais importante que posso fazer sobre Tim Duncan: posso dizer honestamente para o sr. e sra. Duncan, que já faleceram, que esse homem é exatamente a mesma pessoa que ele era quando entrou por aquela porta."

Duncan foi aos playoffs em todas 19 temporadas que disputou na NBA, vencendo cinco títulos (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014). O trio formado por Duncan, Ginobili e Parker é o com mais vitória na história nos playoffs da NBA, com 126, e também em temporada regular, com 575. Timmy foi eleito MVP da NBA duas vezes (2002 e 2003) e MVP das finais em outras três (1999, 2003 e 2005). Duncan é o segundo jogador com a carreira mais longa em uma mesma franquia na história da liga, ficando atrás somente de Kobe Brant, que defendeu o Los Angeles Lakers por 20 anos.