Após fazer 11 pontos, LeBron é provocado e discute com torcedor dos Cavs

LeBron James, em suas próprias palavras, teve "um jogo difícil, ponto final". O maior astro da NBA marcou apenas 11 pontos e cometeu seis turnovers na derrota por 111 a 108 do Cleveland Cavaliers para o Boston Celtics, no Jogo 3 da Final da Conferência Leste. Com o resultado, os atuais campeões lideram a série por 2 a 1.

No entanto, uma noite ruim ficou um pouco pior minutos antes da entrevista coletiva. Segundo o jornalista Brian Windhorst, da ESPN norte-americana, enquanto se dirigia à sala de imprensa na Quicken Loans Arena, LeBron foi abordado por um torcedor, que reclamou da sua atuação. James replicou: "O que você já fez (na vida)?" O fã, então, mostrou ousadia e respondeu: "Eu já joguei no Hiram College", se referindo à faculdade de artes liberais situada na cidade de Hiram, no Estado de Ohio, a cerca de 60 quilômetros de Cleveland.

Depois de provocar LeBron James, o torcedor foi escoltado por alguns seguranças para fora do ginásio. E, enquanto era levado da Quicken Loans Arena, ele seguiu especulando sobre suas estatísticas acumuladas na faculdade.

Apenas para refrescar a memória, LeBron James já foi campeão da NBA e MVP das finais três vezes (2012, 2013 e 2016), MVP da temporada em quatro oportunidades (2009, 2010, 2012 e 2013), eleito para 13 All-Star Games (2005-2017), MVP de duas edições do All-Star Game (2006 e 2008), Rookie do Ano (2004) e, com a seleção dos Estados Unidos, foi bicampeão olímpico (2008 e 2012).