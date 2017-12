Após cesta do meio da quadra, mulher é pedida em casamento por mascote

Apesar de comuns, os pedidos de casamento em eventos esportivos sempre chamam a atenção do público. Mas uma proposta em especial, realizada na cidade de Albany, no estado americano de Nova York, entrará para a história entre as mais esquisitas.

Durante a partida do time de basquete masculino da universidade de Siena, Erin Tobin aceitou participar do desafio para fazer uma cesta do meio da quadra. Para delírio do público no ginásio Times Union Center, ela acertou o arremesso, entretanto, este não era a maior surpresa da noite.

Enquanto Tobin ainda comemorava o feito, o mascote vestido de copo da rede de restaurantes Dunkin' Donuts se ajoelhou no meio da quadra. Auxiliado por outras duas pessoas, o personagem tirou a roupa e revelou ser Steven Duckett, namorado da garota. Ainda de joelhos, o companheiro pediu Erin em casamento e ela aceitou.

Start your day with this! She takes—⛹️‍♀️and MAKES—a halfcourt shot at #Siena but watch the coffee cup closely! https://t.co/jNaAtS5E8y pic.twitter.com/Q4593pKm39 — TWC News Albany (@TWCNewsAlbany) 17 de fevereiro de 2017

Erin se formou universidade de Siena em 2008 e possui o carnê de ingressos para todos os jogos da temporada do time de basquete da faculdade. "Estava mais preocupada em fazer o arremesso. Mas provavelmente este é o melhor momento da minha vida", declarou Erin ao canal de notícias local News 10 ABC.