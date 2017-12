Após Curry ir a jogo do PSG, LeBron provoca e aparece com camisa do Barça

Um dia após Stephen Curry, ídolo da NBA e grande nome do Golden State Warriors, ter ido a um jogo do Paris Saint-Germain, em Paris, o rival LeBron James, do Cleveland Cavaliers, resolveu provocar e aparecer com a camisa do Barcelona. A foto foi postada no Instagram por LeBron.

Possivelmente, o jogador do Cavaliers quis dar a alfinetada no rival tendo como pano de fundo a transferência de Neymar de uma equipe a outra. No jogo do PSG, Curry deu o pontapé inicial da partida e ainda ganhou uma camisa com seu nome e o número 30 nas costas, o mesmo que usa na NBA. Curry também postou a imagem em seu Instagram.

"Mesmo a sobra não pode impedir meu brilho. Duplo sentido para todos vocês que entenderem", escreveu LeBron na legenda de sua foto. Piqué, zagueiro do Barça, foi um dos que comentou o post, com uma frase em inglês: "Man, I love it", escreveu.

Vale lembrar que nas finais da última temporada da NBA, em junho, Neymar acompanhou o segundo jogo entre Warriors e Cavaliers, em Oakland.

Veja os posts:

Even the Shade can't stop my Shine!! Double entendre for y'all who can keep up! #striveforgreatness #savagemode #LiveLaughLove❤️ Uma publicação compartilhada por LeBron James (@kingjames) em Ago 25, 2017 às 3:55 PDT