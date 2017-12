Após jantar de R$ 2,5 mil, Gregg Popovich deixa R$ 15,8 mil de gorjeta

Apesar das repostas ríspidas em entrevistas e discussões fortes com árbitros e jogadores, Gregg Popovich sempre foi visto como uma figura carismática, ainda que mal humorada, na NBA. Na última sexta-feira, o técnico do San Antonio Spurs e da seleção norte-americana deu mais uma demonstração do seu bom coração e mais um motivo porque é tão querido pelos fãs da liga.

Segundo uma foto publicada na rede social Reddit, Grepp Popovich teria ido ao restaurante McEwen's, na cidade de Memphis, no último dia 21, e gastado US$ 815.73 (R$ 2,579.57) no jantar. No entanto, chama a atenção no recibo a gorjeta deixada pelo treinador: US$ 5,000 (R$ 15,811.47).

Goat Popovich left a $5,000 tip pic.twitter.com/9yFP6SDYNl — Rube (@Rubethedude) 25 de abril de 2017

Para efeito de comparação, enquanto no Brasil geralmente é cobrado 10% do serviço, no caso, US$ 81.57 (R$ 257.95), Pop pagou 612,94% do valor da conta.

Segundo o jornal San Antonio Express-News, a assinatura na nota é compatível com a de Popovich. Além disso, Bert Smithe, dono do restaurante afirmou que o técnico já esteve no restaurante antes, mas não confirmou se ele realmente esteve na data do jantar. O próprio treinador também não se manifestou sobre a história. Outro indício de que o ato poderia ter acontecido é a data, que coincide com os Jogos 3 e 4 feitos pelos Spurs contra Memphis Grizzlies, nos dias 20 e 22 de abril.

Esta não é a primeira vez que Popovich mostra sua generosidade em restaurantes. Nos playoffs da NBA do ano passado, uma foto publicada no Twitter mostrava que o treinador teria dado US$ 1,000 (R$ 3,162.29) de gorjeta após pagar uma conta de US$ 2,009.12 (R$ 6,353.43).

When your friend is Gregg Popovich's waiter pic.twitter.com/bTKypRI3Uz — Nicholas Alexander (@bigpapa00711) 11 de abril de 2016

Curiosamente, a partida do último sábado, um dia depois do jantar de Popovich, foi vencida pelos Grizzlies por 110 a 108 após cesta de Marc Gasol, no último segundo da prorrogação. A emoção foi tamanha pelo arremesso vencedor, que uma mulher entrou em trabalho de parto após o lance.