Após mostrar pés feios, Shaquille O'Neal vai a pedicure e pinta as unhas

Há cerca de uma semana, o ex-pivô e agora comentarista da NBA Shaquille O'Neal chocou o mundo ao mostrar seu pé durante a transmissão da TNT norte-americana do Jogo 5 entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, pela final da Conferência Leste.

Devido aos memes e piadas na internet, o lendário jogador resolveu cuidar dos seus pés e publicou cinco vídeos em sua conta oficial no Instagram, nesta quarta-feira, 31.

Mas ele não recebeu um tratamento qualquer. Shaq não apenas depilou os pés, como também cortou, lixou as unhas e ainda as pintou de dourado, com direito a glitter.

Getting my boys shined up #bigprettyfeet #nomoreuglyfeet #paintuglytoes Uma publicação compartilhada por DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq) em Mai 31, 2017 às 10:44 PDT

Scrub down Uma publicação compartilhada por DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq) em Mai 31, 2017 às 10:54 PDT

Waxing my babies can't wait to show y'all my big ugly pretty feet thanks for all the memes and the joke hillarious @mrnatejackson @dcyoungfly love y'all Uma publicação compartilhada por DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq) em Mai 31, 2017 às 10:59 PDT

Walaaaa #bigplatunumdiamondtoes #nomoreuglyfeet #bigsexyfeetass Uma publicação compartilhada por DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq) em Mai 31, 2017 às 11:21 PDT