Após pichação racista, professora põe frases de incentivo na casa de LeBron

A professora Jennifer Pennington, de Akron (Ohio), cidade natal do ala-pivô do Cleveland Cavaliers e astro da NBA LeBron James decidiu incentivar o jogador com palavras positivas em frente da casa dele, na California. LeBron, que disputa as finais da NBA com sua equipe, contra o Golden State Warriors, teve a casa pichada com insultos racistas antes da primeira partida.

As placas com frases como "exemplo", "herói" e "líder" foram colocadas após a professora ter pedido autorização da equipe de seguranaça do jogador, em uma rua em frente da residência, onde os fãs de LeBron costumam passar para ver a casa. A professora se disse indignada com a violência racista cometida contra o jogador, mostrou o Cleveland.com.

Pennington é filha de um professor que deu aulas a LeBron em sua infância, e deu aulas na Fundação da Família LeBron James, que atende milhares de crianças carentes na terra natal do astro.

LeBron volta com o Cleveland Cavaliers às quadras nesta quarta-feira, para a sequência das finais da NBA. Nos dois primeiros jogos, em Oakland (California), o Golden State Warriors venceu npelos placares de 113 a 91 (primeiro jogo) e 132 a 113 (segundo). O campeão da NBA é definido numa sequência de sete jogos.