Após tombo estranho, jogador da NBA confirma lesão; veja o lance

Destaque do Oklahoma City Thunder, o armador Andre Roberson levou um tombo estranho durante a partida contra o Detroit Pistons, neste sábado, pela liga norte-americana de basquete.

No lance, Roberson saltou desequilibrado e caiu em quadra. Ele chegou a se arrastar para a linha de fundo e não conseguiu se levantar. Imediatamente, foi atendido pelos médicos e deixou a quadra na maca.

De acordo com o diagnóstico dos médicos do clube, o jogador sofreu uma ruptura de tendão patelar do joelho esquerdo, lesão que pode deixá-lo fora dos restante da temporada.

Em quadra, o Thunder venceu os Pistons por 121 a 108.

Confira o vídeo do lance:

Andre Roberson looks done.. Might be the hip.. But whatever it is, seems significant. Hope it’s not. pic.twitter.com/QqsXWiGyq8 — @ThatboyCoke (@ThatBoyCoke) 27 de janeiro de 2018