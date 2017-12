Após vitória no último segundo, jogador dos 76ers comemora com cheerleaders

Nesta quarta-feira, o Philadelphia 76ers bateu o New York Knicks por 98 a 97 com uma cesta de T.J. McConnell no estouro do cronômetro. O lance começou com um "air ball" vergonhoso de Kristaps Porzingis. A bola, que apenas triscou a rede sem nem acertar o aro, foi recuperada por Gerald Henderson e, no outro garrafão, chegou às mãos de McConnell, que converteu a cesta e fez explodir o Wells Fargo Center.

Um dos mais animados durante a festa da vitória foi Joel Embiid. O pivô gritou no rosto de McConnell e, instantes depois, foi visto dançando junto com as cheerleaders dos 76ers.