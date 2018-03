Após vitória, Warriors enfrentam chuveiros gelados em Cleveland

Dominante em quadra, o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers por 118 a 108, nesta segunda-feira, 15, na Quicken Loans Arena, em Ohio. O time da Califórnia, no entanto, sofreu depois do jogo, já que diversos jogadores relataram que não havia água quente nos chuveiros do ginásio dos Cavs.

Como publicado por diversos veículos de imprensa americanos, como a ESPN americana e o jornal USA Today, era possível ouvir os jogadores exclamando em desconforto enquanto tomavam banho.

+ Clippers e Rockets protagonizam confusão digna de Libertadores

+ Os Pelicans podem estar bem na tabela, mas a ‘experiência Davis-Cousins’ falhou

+ Siga o Fera no Twitter!

"Cara, eles devem fazer alguma coisa na 'The Q' (Quicke Loans Arena). Alguém chama o Bron", gritou Kevin Durant, se referindo a LeBron James.

Segundo Chris Haynes, da ESPN, os jogadores dos Warriors não ficaram irritados com a situação e enfrentaram o problema com bom humor.

Antes do jogo, o centro de Cleveland registrava -2.7ºC, enquanto na madrugada, após o final da partida, chegou a -12ºC. Diversos atletas dos Warriors foram vistos colocando diversas camadas de roupas antes da equipe seguir ao aeroporto, onde viajou para Chicago.