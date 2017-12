Aposentado? Barack Obama pode virar dono de time da NBA; entenda

Durante todo o período em que foi presidente dos Estados Unidos, Barack Obama nunca escondeu o seu amor pelos esportes, principalmente basquete, esporte que ele praticou enquanto estava na universidade. O que começa a circular na mídia americana é que agora que já não tem mais obrigação de governar o país mais importante do mundo, Obama pode adquirir ao menos uma parte de um time da NBA.

"Muitas pessoas querem que Barack Obama seja parte de um grupo que planeja comprar um time", disse Brian Windhorst, jornalista da ESPN norte-americana, que não "se empolga" com a possibilidade: "Se ele tiver vontade de fazer isso, pode fazer agora. Eu acho que ele provavelmente prefere esperar. Acho que ele não quer fazer nada público por algum tempo".

Porém, por menor que seja a possibilidade, é inegável que ela existe e já fica na nossa imaginação: já pensou Obama negociando uma contratação para um time, ou então se reunindo com jogadores para tentar motivar a equipe? Se depender do talento dele em contagiar as pessoas, impossível não acreditar no sucesso do ex-presidente.