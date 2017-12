Aposentado, Kobe vira conselheiro para estrela dos Celtics brilhar na NBA

Um dos melhores jogadores da NBA na atualidade, o armador Isaiah Thomas é o principal responsável por fazer a torcida do tradicional Boston Celtics voltar a sonhar com um título. Nas vésperas dos playoffs, porém, o camisa 4 sofreu um baque: sua irmã morreu em um acidente de carro. E quem diria que essa tragédia seria fundamental para o atleta conseguir um incrível conselheiro na fase final da temporada.

Isso porque entre as muitas ligações de apoio que Thomas recebeu após o triste acontecimento, uma delas foi de Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história do basquete, com nada menos do que cinco títulos da NBA pelo Los Angeles Lakers. Desde então, o ex-jogador, que se aposentou em 2016, está ajudando o amigo a brilhar. "Assistimos vídeos juntos por telefone por 30 minutos. Ele falava sobre meus vídeos e me ensinava algumas coisas que ele observa", disse Thomas à ESPN, não escondendo a idolatria de sua família pelo novo amigo: "Kobe me procurar foi a coisa mais maluca que já aconteceu comigo. Eu me lembro de estar em casa em Washington ao telefone e minha mãe ficava perguntando, 'com quem você está falando?'. E eu tive que colocar no mudo e dizer pra ela, 'É o Kobe'. Ela endoidou um pouco. Foi divertido".

Para ele, que liderou os Celtics à melhor campanha da Conferência Leste e em uma grande virada sobre o Chicago Bulls na primeira rodada de playoffs, após estar perdendo por 2 a 0, a força mental de Kobe tem sido muito importante para ele. "Mentalmente, ele está em outro nível, mais do que qualquer pessoa que já conheci. Ele estava me falando que hora atacar e o que observar, algumas jogadas específicas e coisas que eu não observava quando eu analisava os vídeos".

Apesar de ter disputado o All-Star Game e estar cotado para vencer o prêmio de MVP, o atleta dos Celtics ainda não entende muito bem o fato de ser uma estrela e se mostra encantado com o assédio: "Não parece real Kevin Garnett me deixando uma mensagem de voz. Essas são as coisas com as quais você apenas sonha. Quando eu saio das minhas partidas e vejo uma mensagem de Kobe, Tom Brady, Floyd Mayweather, todos esses caras que eu tento seguir os passos, significa muito. Eu estou apenas tentando continuar crescendo como um jogador de basquete e como pessoa".