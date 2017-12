Aposentadoria de camisas de Kobe Bryant fatura R$ 2,7 mi em uma noite

A lenda Kobe Bryant é um dos poucos jogadores da história da NBA que tem duas camisas "aposentadas" - os números 8 e 24, usados pelo ala-armador no Los Angeles Lakers, são só dele, não serão mais de nenhum outro jogador.

E como medida da enorme popularidade de 'Black Mamba', aposentado desde abril do ano passado, junto da torcida local, apenas com a venda dos produtos relacionados a ele nesta segunda-feira, uma noite de homenagens, foram arrecadados US$ 824 mil dólares (R$ 2,7 milhões).

O evento aconteceu na partida entre o Lakers e o Golden Stare Warriors (atual campeão da NBA, que acabou vencendo o jogo por 116 a 114, na prorrogação) - e com direito à presença de grandes estrelas como Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Magic Johnson e Shaquille O'Neal.

"Estamos aqui para celebrar o maior da história desta franquia. Jamais haverá outro Kobe Bryant”, disse Johnson, ao chamar Bryant à quadra. "Espero os senhores tenham gravado cada jogo, porque nunca mais teremos um Kobe", afirmou.

Como ideia dos preços, a camisa especial feita para o evento estava sendo vendida a US$ 524 dólares (cerca de R$ 1.700), enquanto o boné saia a US$ 39 dólares (R$ 126).

E os Lakers também lançaram uma coleção especial de wallpapers para computador, que podem ser baixados aqui.

Os artigos continuam à venda pela internet: