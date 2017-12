Armador dos Clippers chega à oito mil assistências e entra no top 10 da NBA

Destaque na vitória do Los Angeles Clippers sobre o Miami Heat por 98 a 86, Chris Paul atingiu a marca de 8 mil assistências, entrando para o ranking dos dez jogadores com maior número de assistência na carreira. Paul, de 31 anos, foi o terceiro jogador a quebrar a barreira de 8 mil assistências mais rápido, ficando atrás apenas de nomes como Magic Johnson e Oscar Robertson, que chegaram lá com menos jogos. O líder nesse fundamento continua sendo John Stockton, com o número impressionante de 15.806 passes para cesta.

Somente no jogo deste domingo, Paul completou 18 passes decisivos para os companheiros. O cestinha do jogo foi JJ Redick, também do Clippers, com 25 pontos, um a mais que Goran Dragic, que não conseguiu evitar a 27ª derrota do Miami. Na próxima quarta-feira o time de Los Angeles enfrenta o Orlando Magic. Já o time da Flórida pega o Golden State Warriors na terça.