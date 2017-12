Astro da NBA cria aplicativo para que fã possa 'carregá-lo' dentro do bolso

Todo mundo que é fã de basquete gostaria de ter Kevin Durant "do seu lado", já que o ala do Golden State Warriors, MVP da liga em 2014, é um dos cestinhas e um dos melhores jogadores do planeta. Isso agora é possível. Mas não do jeito como a maioria queria. Pensando em seus fãs, o craque lançou um aplicativo com seus emojis para iOS e Android. Por enquanto, a novidade é gratuita nos dois sistemas operacionais.

Que tal ter uma imagem de Durant em seu celular? Confira algumas delas: