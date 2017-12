Astro da NBA divulga seu telefone para quem desejar criticá-lo

Jimmy Butler finalmente chegou ao Minnesota Timberwolves, seu novo time na NBA após defender o Chicago Bulls por várias temporadas. E, em sua primeria entrevista pelo novo time, já mostrou personalidade, ao divulgar seu número de telefone para quem o quiser criticar.

"Todo mundo tem direito a ter opinião. Meu telefone está no meu bolso traseiro. Quem tem qualquer coisa para me dizer, fique à vontade: 773 899 6071", disse o ala, arrancando risadas dos jornalistas, bastante criticado por ter optado por deixar os Bulls.

Porém, apesar de se passar de uma brincadeira, teve gente que, obviamente, testou a sorte pare ver se aquele número era verdadeiro. E era! Porém, como Butler estava se apresentando ao novo time, o aparelho estava desligado.

this is the voicemail you get when you call the number jimmy butler gave out at his press conference pic.twitter.com/2pXIBQbRfS — Joon Lee (@iamjoonlee) 29 de junho de 2017