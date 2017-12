Astro da NBA está produzindo novo 'Homens brancos não sabem enterrar'

Se você é fã de basquete, com certeza já assistiu "Homens brancos não sabem enterrar", um dos grandes clássicos da Sessão da Tarde e que marcou a geração de quem cresceu nos anos 90. Se identificou? Então saiba que o clássico filme com Woody Harrelson e Wesley Snipes ganhará um remake. E o melhor: terá contribuição de Blake Griffin, astro do Los Angeles Clippers.

Fora das quadras desde o fim de dezembro, Griffin, ao mesmo tempo que se recupera de lesão, ocupa seu tempo trabalhando em sua produtora de cinema e, por ser um dos especialistas em enterradas, está ajudando na reedição de "Homens brancos não sabem enterrar". Outro astro do esporte que também está colaborando com o filme é o jogador de futebol americano Ryan Kalil, do Carolina Panthers.

Apesar de já confirmado, o filme ainda não tem data de lançamento e sequer foram divulgados quem serão os protagonostas. Enquanto isso, se divirta com o trailer da primeira edição do longa: