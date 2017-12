Astro da NBA leva crianças para escolher o presente de Natal

James Harden, astro do Houston Rockets, animou o Natal de diversas crianças nesta sexta-feira. Pelo quinto ano consecutivo, o jogador realiza a ação para que os jovens possam escolher o seu presente de fim de ano.

Nas redes sociais, os Rockets publicaram fotos de Harden com as crianças e carrinhos cheios de brinquedos.

Além de Harden, outros atletas da equipe também fizeram a sua parte. Em uma outra postagem no twitter, a franquia divulgou a doação de 200 bicicletas e capacetes.

.@JHarden13 and his family make this a very special Christmas for these children by taking them shopping! This marks the fifth consecutive year that James, his mother and siblings have taken children shopping. #RocketsGiveBack pic.twitter.com/YWSlZVkdLp — Houston Rockets (@HoustonRockets) 23 de dezembro de 2017