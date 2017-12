Astro da NBA 'soca' rival em jogo, machuca dedo e perderá competição

O domingo não deve ter sido um dia fácil na vida de Danilo Gallinari. O ala, que acaba de trocar o Denver Nuggets pelo Los Angeles Clippers, na NBA, se envolveu em uma confusão no amistoso entre Itália e Holanda e, depois de trocar socos com um adversário, ficará de fora do Eurobasket.

Tudo começou quando o holandês Jito Kok deixou o braço em Gallinari numa disputa de rebote. O italiano não gostou e partiu para cima do rival, o atingindo com socos. Porém, segundo a imprensa especializada, durante a confusão acabou fraturando o polegar e deve ficar fora das quadras de basquete por pelo menos um mês.

Apesar de perder a competição pela sua seleção, ele deve estar à disposição do técnico Doc Rivers para o início da temporada da NBA. No último ano, ainda defendendo os Nuggets, ele teve boas médias de 18,2 pontos, 5,2 rebotes e 2,1 assistências.