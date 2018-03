Atleta da NBA erra feio na saída de bola e arranca risos de companheiros de equipe

O Denver Nuggets atualmente luta para conquistar uma vaga nos playoffs da NBA, mas a jovem e promissora equipe da Conferência Oeste deu um exemplo por que atualmente está fora da zona de classificação para a pós-temporada.

Na partida desta quarta-feira diante do Chicago Bulls, o time do estado do Colorado não teve maiores dificuldades para vencer o rival por 135 a 102. No entanto, o armador Malik Beasley protagonizou um lance bisonho em uma saída de bola da equipe.

Na linha de fundo, Beasley passou a bola para o ala Will Barton, que a devolveu rapidamente. O camisa 25 do Nuggets, no entanto, não estava atento e deixou a bola passar, tentando até se jogar para salvar a perda da posse - sem sucesso. O lance foi tão estranho que até arrancou risos dos seus companheiros de equipe que estavam no banco de reservas.

Assista: