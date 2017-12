Atleta simula falta grotesca em jogo de basquete universitário dos EUA

Inspirado pelas recentes indicações às estatuetas do Oscar, Dillon Brooks mostrou que ainda pode trabalhar em Hollywood. O ala do time universitário Oregon Ducks simulou uma falta de forma vergonhosa na partida contra Utah Utes.

Assim que o lance foi reprisado no telão do ginásio da Universidade de Utah, a torcida local não economizou nas vaias a Brooks. A partida terminou 73 a 67 para Oregon, somando a 17ª vitória seguida, festejando campanha de 19 vitórias e duas derrotas na NCAA, liga norte-americana universitária. Contando apenas a disputa por conferência, os Ducks dividem a liderança da PAC-12 com o Arizona Wildcats, ambos com campanha invicta de oito vitórias. Já Dillon Brooks deixou a partida com 19 pontos, três assistências e dois rebotes.

.@OregonMBB's Dillon Brooks with the WORST flop ever.

Or maybe the best ever since it's so bad? pic.twitter.com/muHjuTi9S7 — 120 Sports (@120Sports) 27 de janeiro de 2017