Ausência de astro no Jogo das Estrelas da NBA 'derruba' as redes sociais

A NBA divulgou, nesta quinta-feira, os cinco jogadores titulares do Leste e Oeste que disputarão o All-Star Game. Além de estrelas como LeBron James e Kevin Durant, que disputam o jogo há alguns anos, o que realmente chamou atenção foi a ausência de Russell Westbrook.

Com médias de 30,6 pontos, 10,6 rebotes e 10,4 assistências, Westbrook vem fazendo história com a camisa do Oklahoma City Thunder nessa temporada e já conseguiu triplos-duplos em 21 jogos. Os números citados são suficientes para ele ser favorito para vencer o prêmio de MVP da liga, mas não o fizeram ser convocado para o All-Star, sendo preterido por Stephen Curry e James Harden.

E apesar das atuações espetaculares, que "assombram" o mundo todo, foram os fãs de basquete que "tiraram" o armador. Se dependesse apenas dos jornalistas especializados e dos jogadores, Westbrook estaria entre os cinco selecionados, mas como o voto popular acaba tendo um peso maior, o camisa 0 do OKC ficou de foram pois, segundo os números divulgados pela NBA, ele teve 1.575.865 de votos, contra 1.848.121 e 1.771.375 de Curry e Harden, respectivamente.

Logo que foi divulgada a eleição dos jogadores, a revolta tomou conta das redes sociais e parece que ninguém queria acreditar que Westbrook não está entre os cinco melhores do Oeste. Confira algumas reações:

Russell Westbrook precisa ter média de quadruplo duplo pra sair como titular no All-Star Game. #NBA pic.twitter.com/8afSktuOnn — NBAdotBR (@NBAdotBR) 20 de janeiro de 2017

Russell Westbrook tem mais Triple-Doubles que TODOS os titulares do All Star Game 2017 COMBINADOS e será reserva. Risos. pic.twitter.com/ev3CwMQZZw — Thunder BR (25-19) (@OKCThunder_BR) 20 de janeiro de 2017

Russell Westbrook com triple-double de MÉDIA não é titular do All Star game e sim um hypado chutador de 3! — Raptors Brasil (@RaptorsBrazil) 20 de janeiro de 2017

Russell Westbrook não é titular do All-Star da NBA. Ok, agora sim perdi esperança na humanidade. — VanDep (@MrVanDep) 20 de janeiro de 2017

Westbrook precisa fazer umas cestas de 3 do meio da quadra pra ser titular do ASG,porque 21 TDs não adiantam.#NBA — NBA do Povo (@NBAdopovo) 20 de janeiro de 2017

PESSOAS QUE ACHAM QUE O CURRY MERECEU MAIS SER ALL STAR QUE O WESTBROOK MEU DEUS https://t.co/FDIxUR0fzC — Bonner MVP (@BonnerMVP) 20 de janeiro de 2017

mano q vergonha o Steph Curry ter sido titular no lugar do Russell Westbrook, vergonha msm — Rafael Gaias (@gaiascap) 20 de janeiro de 2017