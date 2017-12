Austrália vence partida de basquete por diferença de 163 pontos

Começou nesta semana o Campeonato Sub-17 masculino de basquete da Oceania, disputado em Guam. O torneio tem ganhado destaque não pelo nível técnico das equipes, mas pelos placares extremamente elásticos, como a partida vencida pela Austrália por 166 a 3 sobre as Ilhas Marshall.

A Austrália venceu outros jogos com grande diferença de pontuação contra a Nova Caledônia (155 a 32) e Palau (168 a 32). Mas nenhuma se compara ao massacre contra a Ilhas Marshall, que acertou apenas um ponto dentro do garrafão e um lance livre no jogo.

A edição é a quinta da competição. Em todas as outras, Austrália e Nova Zelândia fizeram as finais.