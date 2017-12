Lucas Bebê larga álcool e se torna destaque do Toronto Raptors

O brasileiro Lucas Bebê passou de reserva não utilizado para destaque do Toronto Raptors nas últimas três partidas. Contando apenas o quarto quarto desses jogos, o pivô esteve em quadra por 33 minutos e 22 segundos de 36 minutos possíveis.

No confronto deste domingo, contra o New York Knicks, ele deixou o lituano Jonas Valanciunas, titular da posição, no banco de reservas. No período derradeiro, Bebê conseguiu bloqueios fundamentais sobre Carmelo Anthony e Derrick Rose.

O brasileiro credita sua melhora nas quadras à sua filha, que nascerá no início do próximo ano e à abstinência. "Serei honesto como sempre fui. Parei de sair tanto, parei com o álcool. Cheguei a oito meses limpo, não bebo um copo de bebida alcóolica. Mas acho que a maior mudança na minha vida é minha filha", respondeu ainda nos vestiários do Air Canada Centre, em Toronto.

"Toda vez que coloco meu pé na quadra, eu penso nela. Ela nem nasceu ainda, mas sei que será uma boca a mais para alimentar e estou pronto para ajudar minha família no Brasil e especialmente minha filha. Então, penso nela", completou.