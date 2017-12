Beyoncé pode gastar fortuna para se tornar dona de time da NBA

Que a cantora Beyoncé, assim como seu marido Jay-Z, são fãs de basquete, isso todo mundo já sabe, já que os dois são constantemente vistos nas arquibancadas durante jogos da NBA. Porém, essa paixão pode ser maior do que todo mundo imagina, já que, segundo informações da agência de notícias Bloomberg, ela tem interesse em comprar ações do Houston Rockets.

A equipe, uma das mais fortes da NBA, foi colocada recentemente à venda por Leslie Alexander, proprietário da franquia desde 1993. Porém, para isso, a cantora teria que gastar uma fortuna, já que os Rockets estão avaliados em mais de 1,6 bilhão de dólares, aproximadamente R$ 5 bilhões.

Um dos motivos para Beyoncé querer ser dona do time é o fato de ela ter nascido em Houston, no Texas. Seu marido, Jay-Z, já foi investidor do Brooklyn Nets, mas era dono de menos de 1% da franquia.