Bicampeão da NBA pelo Lakers diz que consumia cocaína diariamente

O ex-jogador bicampeão da NBA com o Los Angeles Lakers, Lamar Odom, revelou em entrevista publicada na internet que era viciado em cocaína, e disse que se arrepende por ter experimentado a droga. Em 2015, ele sofreu uma overdose quase fatal e teve que ser internado às pressas, por causa do vício.

Odom, que atuava como ala-armador e que defendeu Los Angeles Clippers, Miami Heat, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, tendo deixado as quadras em 2013, conversou com o site The Players Tribune, onde deu detalhes sobre esse período difícil de sua vida.

"Quase todo segundo livre que eu tinha, eu usava para cheirar cocaína. Não pude controlar e nem queria", afirmou o jogador. Ele revelou que foi aos 24 anos, em um período de férias em Miami, que ele experimentou a droga pela primeira vez.

"Quem me dera ter uma razão para explicar porque decidi experimentar a droga. Se eu pudesse imaginar que afetaria minha vida como afetou, nunca teria feito", lamentou. O ex-atleta disse que não usa mais drogas atualmente, mas que "trava uma luta diária contra o vício".